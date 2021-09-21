К востоку от Афин борются с новым лесным пожаром
Вторник, 21 сентября 2021, 10:35
С вечера 20 сентября в Греции гасят пожар в районе города Неа-Макри на побережье Эгейского моря, который рисковал перерасти в масштабное стихийное бедствие.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Пожар начался с двух отдельных очагов возгорания и серьезно угрожал жилым домам в районе Ливиси. Все службы в Аттике привели в полную готовность. В пожарной службе рассказали, что пожар создавал очень большую опасность и из-за сильного ветра мог стать масштабным стихийным бедствием.
Жителям ближайших к зеленой зоне домов на окраинах пришлось эвакуироваться, так как огонь подошел вплотную к городу. Сообщается, что один дом сгорел и несколько частично повреждены.
По последней информации от пожарных, сплошного фронта пожара уже нет, идет борьба с многочисленными очагами горения. Утром часть пожарных отозвали, но на месте остаются значительные силы на случай неожиданного усиления огня.
Полиция и пожарные устанавливают причину возгорания. Насколько известно, оба очага - у монастыря Св. Евфраима и ближе к жилым кварталам - вспыхнули почти одновременно.
Как известно, все средиземноморские страны этим летом страдали от масштабных лесных пожаров, среди них больше всего - Греция и Турция. В сентябре почти неделю тушили масштабный пожар на юге Испании, огонь опустошил почти 10 000 гектаров.