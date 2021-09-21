КС Молдови визнав неконституційними суперечливі зміни до закону про антикорупційний орган

Конституційний суд Молдови 21 вересня визнав неконституційними поправки до законодавства про Національний орган непідкупності (ANI), внесені законом, який Партія соціалістів Додона та їхні союзники затвердили 16 грудня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Зміни, внесені законопроєктом, який підтримали Партія соціалістів і "Шор", скорочували з 3 років до 1 року період, коли компетентні органи можуть перевіряти декларації та майно посадовців і депутатів. Також посадовець міг оскаржити результати перевірки в суді, й застосувати санкції у такому випадку можливо було після остаточного рішення суду.

Глава КС Домніка Маноле зазначила, що внаслідок таких поправок контроль ANI над майном чиновників і депутатів стане ілюзорним, а можливість оскаржити акти ANI до початку кримінального переслідування може призвести до того, що розслідування будуть затягувати до завершення відведеного на це терміну.

Рішення КС є остаточним і не може бути оскаржене.

В ANI привітали рішення Конституційного суду. "Наша інституція вважає це рішення справедливим та неупередженим. Ми вважаємо, що ухваленням цього закону завуалювали намір обмежити роботу інспекторів, які проявили мужність і оприлюднили результати за першими резонансними справами", - заявили в ANI.

КС призупинив дію поправок за кілька днів після схвалення закону, у грудні 2020 року, на запит депутата від "Дія і солідарність".