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КС Молдовы признал неконституционными изменения в закон об антикоррупционном органе

Вторник, 21 сентября 2021, 14:56

Конституционный суд Молдовы 21 сентября признал неконституционными поправки в законодательство о Национальном органе неподкупности (ANI), внесенные законом, который Партия социалистов Додона и их союзники утвердили 16 декабря 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Изменения, внесенные законопроектом, который поддержали Партия социалистов и "Шор", сокращали с 3 лет до 1 года период, когда компетентные органы могут проверять декларации и имущество чиновников и депутатов. Также чиновник мог обжаловать результаты проверки в суде, и применить санкции в таком случае можно было после окончательного решения суда.

Глава КС Домника Маноле отметила, что в результате таких поправок контроль ANI над имуществом чиновников и депутатов станет иллюзорным, а возможность обжаловать акты ANI до начала уголовного преследования может привести к тому, что расследование будут затягивать до завершения отведенного на это срока.

Решение КС является окончательным и не может быть обжаловано.

В ANI приветствовали решение Конституционного суда. "Наша организация считает это решение справедливым и беспристрастным. Мы считаем, что принятием этого закона завуалировали намерение ограничить работу инспекторов, которые проявили мужество и обнародовали результаты по первым резонансным делам", - заявили в ANI.

КС приостановил действие поправок через несколько дней после принятия закона, в декабре 2020 года, по запросу депутата от партии "Действие и солидарность".

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Молдова
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