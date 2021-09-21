Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В МЗС прозвітували про конструктивну зустріч з угорцями про права нацменшин

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:04

Україна та Угорщина провели зустріч співголів комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

Про це розповів заступник глави МЗС Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

"З угорським колегою Ференцом Калмаром провели зустріч співголів Комісії з питань забезпечення прав національних меншин", - розповів Боднар у Twitter.

Читайте також
Президент Угорщини, говорячи про анексію Криму, згадав про поневіряння угорської меншини

За його словами, обидві сторони демонстрували "конструктив, націленість на результат".

"Працюємо далі у рамках існуючого законодавства та на засадах взаємної поваги", - додав Боднар.

Нагадаємо, у травні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявив про "обережний оптимізм".

Він розповів про домовленість скликати після довгої перерви зустріч спільної комісії з питань забезпечення прав національних меншин так швидко, наскільки це можливо.

У травні в Будапешті відбулося друге засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти, після якого обидві сторони заявили про позитивні результати.

Читайте також: Конфлікт надовго: чи можливо зупинити протистояння України та Угорщини

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Угорщина
powered by lun.ua

Статті

Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді

Британські консерватори втрачають підтримку – рейтинги навіть фіксують їхнє відставання від лейбористів. Чи вдасться Борису Джонсону переломити ситуацію?
21 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

"Україна показала прогрес у реформах, проте часто він був швидше формальний"

Пол Томсен: "Нинішнє відновлення від пандемії буде набагато швидшим, ніж очікувалося. Проте заходи з виходу з кризи створюють нові проблеми та підсилюють нерівність".
21 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гра на поглиблення кризи: куди заведе Румунію конфлікт усередині коаліції

Румунії загрожують дострокові вибори, наслідком яких може стати сповзання країни у зону нестабільності. 
21 вересня 2021 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди