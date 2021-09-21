Прем'єр Британії заявив, що не планує скасовувати Різдво, як минулого року

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон очікує, що на Різдвяні свята не буде серйозних обмежень, як це було минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

На тлі різкого зростання числа інфікованих в грудні минулого року британський уряд запровадив суворі обмеження на пересування і мільйони людей не змогли побачитися зі своїми сім'ями.

Зараз Джонсон заявив, що уряд "не очікує нічого подібного минулому Різдву".

Він визнав, що можуть бути деякі проблеми з ланцюгами поставок, що впливають на різдвяні обіди, але він прагне, принаймні, забезпечити, щоб сім'ї могли проводити час разом.

На питання, чи збирається він знову скасувати Різдво, Джонсон відповів: "Такого в планах немає".

Він вказав на програму ревакцинації, яка, як сподівається уряд, буде тримати під контролем випадки захворювання, і на запасний план стримуючих заходів, таких як повторне введення зобов'язання носити маски для обличчя.

Понад 48 мільйонів людей у Великобританії отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу

Поки що 89% людей старше 16 років - і більше 44 мільйонів - отримали першу дозу, тоді як 81% людей старше 16 років отримали обидві дози.