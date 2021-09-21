Премьер Британии заявил, что не планирует отменять Рождество, как в прошлом году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ожидает, что на Рождественские праздники не будет серьезных ограничений, как это было в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

На фоне резкого роста числа инфицированных в декабре прошлого года британское правительство ввело строгие ограничения на передвижение и миллионы людей не смогли увидеться со своими семьями.

Сейчас Джонсон заявил, что правительство "не ожидает ничего подобного прошлому Рождеству".

Он признал, что могут быть некоторые проблемы с цепочками поставок, влияющими на рождественские обеды, но он стремится, по крайней мере, обеспечить, чтобы семьи могли проводить время вместе.

На вопрос, собирается ли он снова отменить Рождество, Джонсон ответил: "Такого в планах нет".

Он указал на программу ревакцинации, которая, как надеется правительство, будет держать под контролем случаи заболевания, и на запасной план сдерживающих мер, таких как повторное введение обязательства носить маски для лица.

Более 48 млн человек в Великобритании получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса

Пока 89% людей старше 16 лет - и более 44 миллионов - получили первую дозу, тогда как 81% людей старше 16 лет получили обе дозы.