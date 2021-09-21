Косовские сербы второй день блокируют пункты пропуска из-за спора об автомобильных номерах

Два пункта пересечения границы между Косовом и Сербией второй день подряд заблокированы косовскими сербами, которые протестуют против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Блокада первого из пунктов пропуска началась 20 сентября. На утро вторника заблокированными были пункты пропуска Яринье и Брняк. Сербы-жители Косова подогнали туда десятки автомобилей и разбили палаточный городок для дежурства ночью.

Фото: BIRN/Adelina Ahmeti

Движение товаров фактически заблокировано, а пассажирские автобусы вынуждены высаживать людей в нескольких сотнях метров, пересечь границу возможно только пешком.

В Косове настаивают, что новое требование менять номерные знаки является "ответной мерой", а протестующих сербов использует правительство Сербии.

"Это решение обеспечивает равное отношение и свободное передвижение для граждан обеих стран... Решение строго выполняется везде, кроме двух пунктов пропуска на севере, Брняк и Яринье, где местных сербов использует в своих интересах сербское правительство", - заявила президент Косова Вйоса Османи.

Полиция Сербии на протяжении многих лет снимает номерные знаки с зарегистрированных в Косове автомобилей, въезжающих в Сербию, потому что Белград не признает свою бывшую провинцию Косово как отдельное государство и рассматривает границу только как административную и временную. Нынешний премьер Косова Альбин Курти со времени возвращения на должность неоднократно заявлял, что будет требовать принципа взаимности с Сербией во всех спорных вопросах.

Обе стороны договорились в ходе переговоров при посредничестве ЕС в 2014 году разрешить беспрепятственное движение. Однако официальные лица Косова заявили, что срок действия соглашения уже закончился, и теперь на территории действительны только соответствующие знаки Косова.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание государственного совета национальной безопасности на вторник.