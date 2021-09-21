Чи здатна Україна наздогнати Польщу без перспектив членства у ЄС?

Наскільки тривалим буде економічне одужання Європи та світу від наслідків пандемії? І що це може означати для України?

Редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поспілкувалася з експертом з понад 30-річним досвідом на керівних посадах МВФ, якому приписують порятунок економік Ісландії, Греції та Португалії, Полом Томсеном: "Україна показала прогрес у реформах, проте часто він був швидше формальний".

Головні тези Пола Томсена:

"Нинішнє відновлення від пандемії буде набагато швидшим, ніж очікувалося. Мова не лише про Україну";

"У США вона (реакція на ковідну кризу - ЄП.) була особливо сильною. Сполучені Штати змогли успішно поєднати монетарні та фіскальні стимули. Саме фіскальні стимули були потужною і, можливо, занадто потужною відповіддю на пандемію";

"Важливо не переборщити з фіскальною експансією. Ми на власному досвіді переконалися, що найменш захищені верстви населення платять найвищу ціну, коли доводиться тиснути на гальма і вдаватися до суворої бюджетної економії. І це може мати політичні наслідки (прихід популістів - ЄП.)";

"Заходи зі стримування кризи одночасно поглиблюють майнову нерівність і загострюють нерівність між поколіннями";

"Розвинена Європа, включаючи Німеччину, більше не скорочує відставання від США, як було протягом тривалого періоду після війни. Цей розрив фактично збільшився за останні десятиліття, а після глобальної фінансової кризи він тільки посилився";

"Східна Європа наздоганяє Західну досить швидко та успішно";

"Коли ми говоримо про Україну, то я згоден, що вона не показала такого успіху в наздоганянні решти Європи. Прогрес був, але значно менший.

Як правило, це наслідок відсутності прогресу у фундаментальних структурних реформах, особливо тих, які важливі для інвестиційного клімату, а отже, для довгострокового зростання достатку".

"Україна має підтримку міжнародної спільноти, яка часто залишається непоміченою Україною. Світова спільнота буде підтримувати вас, якщо ви продемонструєте готовність до реформ".

Детальніше про те, які були основні помилки України і чому країна не стала історією успіху для МВФ, читайте в інтерв’ю Юрія Панченка з Полом Томсеном: "Україна показала прогрес у реформах, проте часто він був швидше формальний".