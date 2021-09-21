Способна ли Украина догнать Польшу без перспектив членства в ЕС?

Насколько длительным будет экономическое выздоровление Европы и мира от последствий пандемии? И что это может означать для Украины?

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко пообщался с экспертом с более чем 30-летним опытом на руководящих должностях в МВФ, которому приписывают спасение экономик Исландии, Греции и Португалии, Полом Томсеном: "Украина показала прогресс в реформах, однако часто он был скорее формальный".

Главные тезисы Пола Томсена:

"Нынешнее восстановление от пандемии будет намного быстрее, чем ожидалось. Речь не только об Украине";

"В США она (реакция на ковидный кризис - ЕП.) была особенно сильной. Соединенные Штаты смогли успешно совместить монетарные и фискальные стимулы. Именно фискальные стимулы были мощным и, возможно, слишком мощным ответом на пандемию";

"Важно не переборщить с фискальной экспансией. Мы на собственном опыте убедились, что наименее защищенные слои населения платят самую высокую цену, когда приходится давить на тормоза и прибегать к строгой бюджетной экономии. И это может иметь политические последствия (приход популистов - ЕП.)";

"Меры по сдерживанию кризиса одновременно углубляют имущественное неравенство и обостряют неравенство между поколениями";

"Развитая Европа, включая Германию, больше не сокращает отставание от США, как было на протяжении длительного периода после войны. Этот разрыв фактически увеличился за последние десятилетия, а после глобального финансового кризиса он только усилился";

"Восточная Европа догоняет Западную достаточно быстро и успешно";

"Когда мы говорим об Украине, то я согласен, что она не показала такого успеха, чтобы догнать остальную Европу. Прогресс был, но значительно меньше.

Как правило, это следствие отсутствия прогресса в фундаментальных структурных реформах, особенно тех, которые важны для инвестиционного климата, а значит, для долгосрочного роста достатка".

"Украина имеет поддержку международного сообщества, которая часто остается незамеченной Украиной. Мировое сообщество будет поддерживать вас, если вы продемонстрируете готовность к реформам".

Подробнее о том, какие были основные ошибки Украины и почему страна не стала историей успеха для МВФ, читайте в интервью Юрия Панченко с Полом Томсен: "Украина показала прогресс в реформах, однако часто он был скорее формальный".