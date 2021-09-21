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Зеленський: про поставки Україні зі США систем "Залізний купол" говорити рано

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:49

Президент України Володимир Зеленський каже, що поки ще рано говорити про можливість поставок США Україні систем протиракетної і протиповітряної оборони "Залізний купол".

Про це Зеленський сказав в коментарі телеканалу "Дом", перебуваючи в Нью-Йорку, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що ми з вами в ЗМІ чули, і можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України – підтримки нашої ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола". Зарано ще говорити, але, тим не менш, ви чули ці сигнали і меседжі від США. Але я думаю, що результати від нашої поїздки будуть, і будуть серйозні", - сказав Зеленський.

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Агентство "Інтерфакс-Україна" нагадує, що речниця президента США Джен Псакі 15 вересня не підтвердила поставку системи протиповітряної і протиракетної оборони "Залізний купол" Україні, зазначивши про необхідність уточнення інформації про передачу зазначеного озброєння Україні зі своєю командою.

Раніше видання Politico повідомило, що деякі члени Конгресу США включили в проєкт оборонного бюджету на 2022 рік поправку, яка змусить адміністрацію Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включаючи "Залізний купол".

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США Зеленський
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