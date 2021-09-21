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Зеленский: о поставках Украине из США систем "Железный купол" говорить рано

Вторник, 21 сентября 2021, 17:49

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока еще рано говорить о возможности поставок США Украина систем противоракетной и противовоздушной обороны "Железный купол".

Об этом Зеленский сказал в комментарии телеканалу "Дом", находясь в Нью-Йорке, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали, и можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины - поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, по "Железному куполу". Рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Но я думаю, что результаты от нашей поездки будут, и будут серьезные", - сказал Зеленский.

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"Интерфакс-Украина" напоминает, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки 15 сентября не подтвердила поставку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол" Украине, отметив необходимость уточнения информации о передаче указанного вооружения Украине со своей командой.

Ранее издание Politico сообщило, что некоторые члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета на 2022 год поправку, которая вынудит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая "Железный купол".

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США Зеленский
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