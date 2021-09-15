Україна може отримати “Залізний купол”, а ЄС закликають не визнавати вибори в РФ: головне за 15 вересня

У Росії визнали, що "Північний потік-2" можуть запустити не так швидко, як хотілося; ЄС готує спільну декларацію з НАТО; Уряд Словаччини схвалив найбільшу військову закупівлю в історії країни; В Італії ціни на електроенергію злетять на 40%; У Данії довічно засудженим планують заборонити онлайн-знайомства.

Про ці та інші новини 15 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про "Залізний купол"

США можуть передати Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол". В офісі президента непрямо підтвердили, що таке питання обговорювалось під час візиту Володимира Зеленського до США.

Сучасне протиракетне озброєння вкрай необхідне Україні. Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон вважає, що останні події в Афганістані в Кремлі сприйняли як сигнал про слабкість США, і це може у тому числі спонукати Путіна до подальшої військової агресії проти України. Про це він, зокрема, заявив в свіжому, дуже цікавому, інтерв’ю "Європейській правді".

Про шанси для України

Україна має рідкісний шанс для всеохопної судової реформи. Таку думку висловив посол ЄС у Києві Матті Маасікас у колонці, опублікованій на сайті "Європейської правди". За словами Маасікаса, цьому сприяють кілька факторів: у липні було ухвалене законодавство про реформування Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, одна з частин судової системи вже реформована, а низька довіра населення підриває державу.

Посли G7 очікують від України подальшої боротьби з корупцією у сфері інфраструктури. Вони наголосили, що країни G7 є головними інвесторами у секторі й продовжуватимуть надавати значну практичну підтримку таким реформам.

Про російські вибори та шпигуна

В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ. У проєкті звіту про майбутню стратегію відносин ЄС з Росією депутати зазначають, що ЄС повинен бути готовий розглянути питання про виключення Росії з Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.

Не все так легко у РФ і з "Північним потоком-2", який "Газпром" планував почати частково експлуатувати вже з жовтня поточного року. Глава МЗС РФ Сергєй Лавров визнав, що дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати на початку 2022 року.

У Швеції засудили до 3 років консультанта автокомпаній, звинуваченого в шпигунстві для РФ. Консультант передавав представнику російської розвідки торгові секрети компанії Scania, "повністю усвідомлюючи, що від цього виграє Росія".

Про виклики перед Євросоюзом

ЄС готує спільну декларацію з НАТО і власний оборонний саміт. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз повинен робити більше для власної оборони і докласти зусиль, аби стати лідером у сфері кібербезпеки.

А Словаччина вже модернізує армію. Заплановані рекордно високі витрати на оборону.

У той же час, на Євросоюз продовжується атака не військовим, а гібридним способом. Режим Лукашенка продовжує використовувати мігрантів проти ЄС. У Єврокомісії це бачать і пропонують погодити спільну позицію щодо міграційної політики.

Кадрові перестановки в країнах Європи

Прем'єром Швеції вперше може стати жінка - Магдалена Андерссон. Вважається, що Андерссон продовжить впроваджувати бренд соціальної та економічної політики чинного прем’єр-міністра Стефана Льовена, продемонструвавши щедрі плани витрат та скорочення податку на прибуток на 2022 рік.

Прем'єр Британії провів перестановки в уряді, замінивши кількох ключових міністрів. Востаннє масштабні перестановки у британському уряді відбулися в лютому 2020 року, якраз перед початком пандемії COVID-19 і перед початком першого карантину.

Інше: запуск ракет в КНДР, обмеження в Словенії

Україна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві.

КНДР вдруге за рік здійснила запуск балістичних ракет.

Словенія запровадила COVID-перепустки та посилила коронавірусні обмеження.

В Італії ціни на електроенергію з жовтня зростуть на 40%.

На Фарерських островах після забою 1500 дельфінів здійнялась дискусія щодо традиції.

У Німеччині ультраправа група виграла в суді право на плакати із написом "Повісьте зелених".

У Данії довічно засудженим планують заборонити онлайн-знайомства.

Це лише частина цікавих новин 15 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.