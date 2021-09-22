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У Німеччині затримали чоловіка, який захопив заручників після сварки в туристичному автобусі

Середа, 22 вересня 2021, 08:38

Поліція Німеччини затримала чоловіка, який захопив у заручники трьох осіб у туристичному автобусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За попередніми даними, в автобусі між пасажирами сталася сварка і один з пасажирів взяв у заручники трьох водіїв. Пасажирам вдалося вийти назовні.

Автобус прямував з Сербії в напрямку Мюнхена, а інцидент стався близько 17:00 на автобані А9 на півдні країни.

Очевидці повідомляли, що у чоловіка була вогнепальна зброя. Поліція перекрила рух на трасі та вела переговори.

Після декількох годин переговорів трьом водіям також дозволили вийти з автобуса. Приблизно о 21:25 підозрюваний у захопленні заручників був затриманий.

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Німеччина кримінал
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