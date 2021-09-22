В Германии мужчина захватил заложников после ссоры в туристическом автобусе
Среда, 22 сентября 2021, 08:38
Полиция Германии задержала мужчину, взявшего в заложники трех человек в туристическом автобусе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
По предварительным данным, в автобусе между пассажирами произошла ссора и один из пассажиров взял в заложники трех водителей. Пассажирам удалось выйти наружу
Автобус направлялся из Сербии в сторону Мюнхена, а инцидент произошел во вторник около 17:00 на автобане А9 на юге страны.
Очевидцы сообщали, что у мужчины было огнестрельное оружие. Полиция перекрыла движение на трассе и вела переговоры.
После нескольких часов переговоров трем водителям также разрешили выйти из автобуса. Примерно в 21:25 подозреваемый в захвате заложников был задержан.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua