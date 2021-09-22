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В Германии мужчина захватил заложников после ссоры в туристическом автобусе

Среда, 22 сентября 2021, 08:38

Полиция Германии задержала мужчину, взявшего в заложники трех человек в туристическом автобусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По предварительным данным, в автобусе между пассажирами произошла ссора и один из пассажиров взял в заложники трех водителей. Пассажирам удалось выйти наружу

Автобус направлялся из Сербии в сторону Мюнхена, а инцидент произошел во вторник около 17:00 на автобане А9 на юге страны.

Очевидцы сообщали, что у мужчины было огнестрельное оружие. Полиция перекрыла движение на трассе и вела переговоры.

После нескольких часов переговоров  трем водителям также разрешили выйти из автобуса. Примерно в 21:25 подозреваемый в захвате заложников был задержан.

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Германия криминал
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