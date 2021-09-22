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Президент Румунії висловився за обов’язкову вакцинацію для деяких категорій

Середа, 22 вересня 2021, 10:58

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що вакцинація від коронавірусу мала би стати обов’язковою для деяких професій з огляду на початок чергової хвилі епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Він зазначив, що має на увазі передусім працівників медичної сфери. 

"Це не нормально, коли деякі лікарі самі поширюють антивакцинаторські заклики", - заявив Клаус Йоганніс.

Він зазначив також, що майбутні карантинні обмеження повинні відрізнятися для щеплених і нещеплених людей. 

Минулого тижня прем’єр-міністр Флорін Кицу допустив запровадження регулярного тестування або обов’язкового щеплення для працівників медичних закладів, будинків для літніх людей, освітян і держслужбовців. Він зазначив, що вважає за краще залишити вибір між вакцинацією і регулярними тестами, але в такому разі тести мають оплачуватися за власні кошти.

Румунія - одна з двох країн ЄС із найнижчими показниками вакцинації. На сьогодні принаймні першою дозою щеплені близько 33% дорослих, і завершили вакцинацію - 32,8%. Менше вакцинованих лише у Болгарії, де першою дозою щеплені всього 23,5%.

Нагадаємо, Італія першою у Європі зробила ковід-сертифікат обов'язковою перепусткою для допуску на будь-які робочі місця, незалежно від професії. Вакцинація для медиків стала обов'язковою у Франції і Греції. 

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Румунія Коронавірус Вакцини
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