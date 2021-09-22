Президент Румынии высказался за обязательную вакцинацию для некоторых категорий

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что вакцинация от коронавируса должна была стать обязательной для некоторых профессий, учитывая начало очередной волны эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Он отметил, что подразумевает прежде всего работников медицинской сферы.

"Это ненормально, когда некоторые врачи сами распространяют антивакцинаторские призывы", - заявил Йоханнис.

Он отметил также, что будущие карантин должны отличаться для привитых и непривитых людей.

На прошлой неделе премьер-министр Флорин Кыцу допустил введение регулярного тестирования или обязательной прививки для работников медицинских учреждений, домов престарелых, педагогов и госслужащих. Он отметил, что предпочитает оставить выбор между вакцинацией и регулярными тестами, но в таком случае тесты должны оплачиваться за собственные средства.

Румыния - одна из двух стран ЕС с самыми низкими показателями вакцинации. На сегодня по крайней мере первой дозой привиты около 33% взрослых, и завершили вакцинацию - 32,8%. Меньше вакцинированных только в Болгарии, где первой дозой привиты всего 23,5%.

Напомним, Италия первой в Европе сделала ковид-сертификат обязательным пропуском на любые рабочие места, независимо от профессии. Вакцинация для медиков стала обязательной во Франции и Греции.