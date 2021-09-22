Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Президента Чехії виписали з лікарні після тижня госпіталізації

Середа, 22 вересня 2021, 12:41

Президента Чехії Мілоша Земана у середу виписали з Центрального військового госпіталю у Празі, де він перебував понад тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Земан залишив лікарню о 10:45, охоронець вивіз його на візку. Перед тим як сісти у машину, він помахав рукою пресі.

Чеський президент вже сьогодні повертається до роботи, у нього заплановані зустрічі з головою державного казначейства Аленою Шиллеровою та з лідерами двох партій.

Земан перебував у лікарні з 14 вересня, за час його президентства це був найдовший термін госпіталізації.

До цієї ж лікарні минулого тижня потрапив колишній президент Чехії Вацлав Клаус, його виписали на початку тижня.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький кров'яний тиск.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua

Статті

Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади

Перемога Ліберальної партії на дострокових виборах у Канаді стала особистою поразкою її лідера та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.
22 вересня 2021 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди

Антикризова команда Джонсона: що стоїть за кадровими змінами у британському уряді

Британські консерватори втрачають підтримку – рейтинги навіть фіксують їхнє відставання від лейбористів. Чи вдасться Борису Джонсону переломити ситуацію?
21 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

"Україна показала прогрес у реформах, проте часто він був швидше формальний"

Пол Томсен: "Нинішнє відновлення від пандемії буде набагато швидшим, ніж очікувалося. Проте заходи з виходу з кризи створюють нові проблеми та підсилюють нерівність".
21 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда