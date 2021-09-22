Президента Чехії виписали з лікарні після тижня госпіталізації

Президента Чехії Мілоша Земана у середу виписали з Центрального військового госпіталю у Празі, де він перебував понад тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Земан залишив лікарню о 10:45, охоронець вивіз його на візку. Перед тим як сісти у машину, він помахав рукою пресі.

Чеський президент вже сьогодні повертається до роботи, у нього заплановані зустрічі з головою державного казначейства Аленою Шиллеровою та з лідерами двох партій.

Земан перебував у лікарні з 14 вересня, за час його президентства це був найдовший термін госпіталізації.

До цієї ж лікарні минулого тижня потрапив колишній президент Чехії Вацлав Клаус, його виписали на початку тижня.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький кров'яний тиск.