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Президента Чехии выписали из больницы после недельной госпитализации

Среда, 22 сентября 2021, 12:41

Президента Чехии Милоша Земана в среду выписали из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился больше недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Земан покинул больницу в 10:45, охранник вывез его на коляске. Перед тем как сесть в машину, он помахал рукой прессе.

Чешский президент уже сегодня возвращается к работе, у него запланированы встречи с председателем государственного казначейства Аленой Шиллер и с лидерами двух партий.

Земан находился в больнице с 14 сентября, за время его президентства это был самый длительный срок госпитализации.

В эту же больницу на прошлой неделе попал бывший президент Чехии Вацлав Клаус, его выписали в начале недели.

Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за которой ему трудно передвигаться, и в этом году на всех мероприятиях он был в инвалидной коляске. Кроме того, у него проблемы со слухом и низкое кровяное давление.

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Чехия
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