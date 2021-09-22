Чому дострокові вибори послабили позиції прем’єра Канади Джастіна Трюдо

Чи дійсно партія чинного прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо виграла позачергові парламентські вибори?

Про перемогу Ліберальної партії на повторних перевиборах 20 вересня написали всі світові агенції.

Та чи може Ліберальна партія знову святкувати перемогу над опонентами, розбирався проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в матеріалі Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади.

Чинний прем’єр не лише знову очолить уряд, але й стане лише восьмим прем’єром за історію країни, що виграв вибори три і більше разів поспіль.

Проте результати зовсім не вражають – у порівнянні з виборами 2019 року партія покращила свій результат аж на один мандат.

Основна опозиційна Консервативна партія взяла лише 119 мандатів, що на два менше у порівнянні з попередніми виборами.

Справжнім переможцем виглядає Квебекський блок, що взяв 34 місця, а тому отримає додатково аж двох депутатів у порівнянні з 2019-м.

"Нові демократи" взяли 25 місць (+1), а "Зелені" – два місця (-1).

Найцікавіше, що депутати представлятимуть свої провінції та території майже в тій самій конфігурації, що й раніше.

Виборці прагнули нових рішень старих проблем в набагато гірших сьогоднішніх умовах – і, схоже, їх не переконали, кожен залишився при своїй старій думці.

Ліберальна партія та команда Трюдо опиняються в тих самих умовах, з яких вийшли, якщо не гірших.

Критики отримають велику перевагу, піднімаючи питання ціни виборів за часів коронакризи. Найближчим часом Трюдо буде легкою мішенню для опонентів.

Які тактики вибудовували партії під час виборів? Що може означати повторення результатів минулорічних виборів? І що буде з Трюдо як головою Ліберальної партії? Більше деталей - у матеріалі Дмитра Шеренговського Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади.