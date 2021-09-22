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Почему досрочные выборы ослабили позиции премьера Канады Джастина Трюдо

Аналитика коротко
Среда, 22 сентября 2021, 13:00

Действительно ли партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо выиграла внеочередные парламентские выборы?

О победе Либеральной партии на повторных перевыборах 20 сентября написали все мировые агентства.

Но может ли Либеральная партия снова праздновать победу над оппонентами, разбирался проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский в материале Пиррова победа Трюдо: почему выигранные выборы не решат проблем премьера Канады.

Действующий премьер не только снова возглавит правительство, но и станет лишь восьмым премьером в истории страны, который выиграл выборы три и более раз подряд.

Однако результаты совсем не впечатляют - по сравнению с выборами 2019 года партия улучшила свой результат на целый один мандат.

Основная оппозиционная Консервативная партия взяла лишь 119 мандатов, на два меньше по сравнению с предыдущими выборами.

Настоящим победителем выглядит Квебекский блок, который взял 34 места, а потому получит дополнительно до двух депутатов по сравнению с 2019-м.

"Новые демократы" взяли 25 место (+1), а "Зеленые" - два места (-1).

Самое интересное, что депутаты будут представлять свои провинции и территории почти в той же конфигурации, что и раньше.

Избиратели жаждали новых решений старых проблем в гораздо худших сегодняшних условиях - и, похоже, их не убедили, каждый остался при своем старом мнении.

Либеральная партия и команда Трюдо оказываются в тех же условиях, из которых вышли, если не хуже.

Критики получат большое преимущество, поднимая вопрос цены выборов во времена коронакризиса. В ближайшее время Трюдо будет легкой мишенью для оппонентов.

Какие тактики выстраивали партии на выборах? Что может означать повторение результатов прошлогодних выборов? И что будет с Трюдо как главой Либеральной партии? Больше деталей - в материале Дмитрия Шеренговского Пиррова победа Трюдо: почему выигранные выборы не решат проблем премьера Канады.

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