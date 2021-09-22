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ЄС вилучить ще дві країни Європи зі списку тих, звідки дозволений в'їзд - ЗМІ

Середа, 22 вересня 2021, 12:46

Євросоюз планує цього тижня виключити Молдову та Боснію і Герцеговину зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн блоку без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"ЄС вилучить Боснію і Молдову з рекомендованого списку третіх країн, для яких мають бути зняті обмеження на поїздки до ЄС, у зв’язку зі зростанням кількості заражень коронавірусом", - написав він у своєму Twitter.

Список має бути оновлений пізніше цього тижня. 

Позаминулого тижня зі списку виключили  Албанію, Вірменію, Азербайджан, Сербію та ще кілька країн. Наразі у ньому лишається 13 країн, в тому числі Україна.

Нагадаємо, 14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд. З того часу переважна більшість країн ЄС скасували суворі заборони на в’їзд для українських туристів, але деякі країни вимагають довідку про вакцинацію або свіжий негативний тест.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

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Туризм Коронавірус
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