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ЕС исключит еще две страны Европы из списка разрешенных для въезда - СМИ

Среда, 22 сентября 2021, 12:46

Европейский Союз планирует на этой неделе исключить Молдову и Боснию и Герцеговину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"ЕС исключит Боснию и Молдову из рекомендованного списка третьих стран, для которых должны быть сняты ограничения на поездки в ЕС, в связи с ростом количества заражений коронавирусом", - написал он в своем Twitter.

Список должен быть обновлен позже на этой неделе.

На позапрошлой неделе из списка исключили Албанию, Армению, Азербайджан, Сербию и еще несколько стран. Сейчас в нем остается 13 стран, в том числе Украина.

Напомним, 14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд. С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов, но некоторые страны требуют справку о вакцинации или свежий отрицательный тест.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных. Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

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