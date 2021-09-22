Зеленський підніме питання визнання європейської перспективи України на саміті з ЄС

Президент Володимир Зеленський порушить питання щодо визнання європейської перспективи України під час чергового саміту Україна-ЄС у жовтні.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент порушить питання щодо визнання європейської перспективи України під час саміту", - сказав Жовква.

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Крім того, він сказав, що українська сторона запропонувала європейській стороні проєкт спільної заяви саміту, і, за його інформацією, більшість пропозицій буде враховано.

Очікується, що на саміті буде представлено українську оцінку виконання Угоди про асоціацію, щоб у майбутньому можна було говорити про спільну оцінку.

На думку Жовкви, важливим є питання проведення першого раунду переговорів оновлення митних тарифів, а також питання оновлення доповнень до Угоди про асоціацію.

"Важливим питанням, яке буде обговорено на саміті, буде питання енергетичної безпеки, зокрема "Північний потік-2" та енергетика загалом", - додав він.

Жовква висловив сподівання на підписання угоди про спільний авіаційний простір, а також низки інших угод.

Президент Зеленський на зустрічі у Нью-Йорку обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку до саміту Україна-ЄС.

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня в Києві.