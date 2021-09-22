Зеленский поднимет вопрос о признании европейской перспективы Украины на саммите с ЕС
Президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о признании европейской перспективы Украины во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Президент поставит вопрос о признании европейской перспективы Украины во время саммита", - сказал Жовква.
Кроме того, он сказал, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления саммита, и, по его информации, большинство предложений будет учтено.
Ожидается, что на саммите будет представлена украинская оценку выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить об общей оценке.
По мнению Жовква, важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновление таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.
"Важным вопросом, который будет обсуждаться на саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток-2" и энергетика в целом", - добавил он.
Жовква выразил надежду на подписание соглашения об общем авиационном пространстве, а также ряда других соглашений.
Президент Зеленский на встрече в Нью-Йорке обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку к саммиту Украина-ЕС.
Очередной саммит Украина-ЕС состоится 12 октября в Киеве.