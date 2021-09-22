Зеленский поднимет вопрос о признании европейской перспективы Украины на саммите с ЕС

Президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о признании европейской перспективы Украины во время очередного саммита Украина-ЕС в октябре.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Президент поставит вопрос о признании европейской перспективы Украины во время саммита", - сказал Жовква.

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Кроме того, он сказал, что украинская сторона предложила европейской стороне проект совместного заявления саммита, и, по его информации, большинство предложений будет учтено.

Ожидается, что на саммите будет представлена ​​украинская оценку выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы в будущем можно было говорить об общей оценке.

По мнению Жовква, важным является вопрос проведения первого раунда переговоров обновление таможенных тарифов, а также вопрос обновления дополнений к Соглашению об ассоциации.

"Важным вопросом, который будет обсуждаться на саммите, будет вопрос энергетической безопасности, в частности "Северный поток-2" и энергетика в целом", - добавил он.

Жовква выразил надежду на подписание соглашения об общем авиационном пространстве, а также ряда других соглашений.

Президент Зеленский на встрече в Нью-Йорке обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку к саммиту Украина-ЕС.

Очередной саммит Украина-ЕС состоится 12 октября в Киеве.