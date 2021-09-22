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Скасування мораторію на експорт кругляка потребує подальших консультацій з ЄС - торгпред України

Середа, 22 вересня 2021, 13:49

Формат скасування мораторію на експорт необробленої деревини, як того вимагає рішення арбітражу, потребує подальших консультацій з Євросоюзом через політичну чутливість цього питання всередині країни. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час засідання Комісії з координації виконання Угоди про асоціацію з ЄС заявив торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, виконання рішення арбітражу буде найпроблемнішим питанням цієї осені. 

"Очевидно що ЄС тисне у бік простого скасування мораторію… Ми виробили акуратну логіку в Комітеті економічного розвитку ВР, в законопроєкті 4197-д, але й він є надто чутливим політично всередині країни. Тому ми будемо далі комунікувати з ЄС… Це велике питання для консультацій, тому що там немає однозначного простого рішення", - зазначив він. 

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що позитивно оцінює законопроєкт №4197-д "Про ринок деревини".  

Як пояснювала у своїй статті ЄвроПравда, новий законопроєкт формально виконує рішення арбітражу, але прописана в ньому вимога до лісистості місцевості і відсутності червонокнижних видів на ділянках заготівлі де-факто на необмежений термін заблокує експорт деревини. 

Детальніше на цю тему: Кругляк 2.0: як Україна йде до нової суперечки з ЄС

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Ліс-кругляк
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