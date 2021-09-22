Отмена моратория на экспорт кругляка требует дальнейших консультаций с ЕС - торгпред Украины

Формат отмены моратория на экспорт необработанной древесины, как того требует решение арбитража, требует дальнейших консультаций с Евросоюзом из-за политической чувствительности этого вопроса внутри страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время заседания Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, исполнение решения арбитража будет самым проблемным вопросом этой осенью.

"Очевидно, что ЕС давит в сторону простого отмены моратория... Мы выработали аккуратную логику в Комитете экономического развития ВР, в законопроекте 4197-д, но и он слишком чувствительный политически внутри страны. Поэтому мы будем дальше коммуницировать с ЕС... Это большой вопрос для консультаций, потому что там нет однозначного простого решения", - отметил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что положительно оценивает законопроект №4197-д "О рынке древесины".

Как объясняла в своей статье ЕвроПравда, новый законопроект формально выполняет решение арбитража, но прописанное в нем требование к лесистости местности и отсутствию краснокнижных видов на участках заготовки де-факто на неограниченный срок заблокирует экспорт древесины.

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