Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Отмена моратория на экспорт кругляка требует дальнейших консультаций с ЕС - торгпред Украины

Среда, 22 сентября 2021, 13:49

Формат отмены моратория на экспорт необработанной древесины, как того требует решение арбитража, требует дальнейших консультаций с Евросоюзом из-за политической чувствительности этого вопроса внутри страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время заседания Комиссии по координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, исполнение решения арбитража будет самым проблемным вопросом этой осенью.

"Очевидно, что ЕС давит в сторону простого отмены моратория... Мы выработали аккуратную логику в Комитете экономического развития ВР, в законопроекте 4197-д, но и он слишком чувствительный политически внутри страны. Поэтому мы будем дальше коммуницировать с ЕС... Это большой вопрос для консультаций, потому что там нет однозначного простого решения", - отметил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что положительно оценивает законопроект №4197-д "О рынке древесины".

Как объясняла в своей статье ЕвроПравда, новый законопроект формально выполняет решение арбитража, но прописанное в нем требование к лесистости местности и отсутствию краснокнижных видов на участках заготовки де-факто на неограниченный срок заблокирует экспорт древесины.

Подробнее на эту тему: Кругляк 2.0: как Украина идет к новому спору с ЕС

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Лес-кругляк
powered by lun.ua

Статьи

Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев

Как долго ЕС будет сохранять для украинцев свободное действие безвизового режима? Есть шанс надеяться на его сохранение по крайней мере для вакцинированных.
22 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Пиррова победа Трюдо: почему выигранные выборы не решат проблем премьера Канады

Победа Либеральной партии на досрочных выборах в Канаде стала личным поражением ее лидера и премьер-министра Джастина Трюдо.
22 сентября 2021 — Дмитрий Шеренговский, для Европейской правды

Антикризисная команда Джонсона: что стоит за кадровыми изменениями в британском правительстве

Британские консерваторы теряют поддержку – рейтинги даже фиксируют их отставание от лейбористов. Удастся ли Борису Джонсону переломить ситуацию? (укр.)
21 сентября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды