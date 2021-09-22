В Кремлі поскаржились, що Ердоган згадує про окупацію Криму під час підготовки його візиту в РФ

Кремль шкодує, що заява президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на Генасамблеї ООН щодо Криму прозвучала у той час, коли йде підготовка візиту турецького лідера в Росію.

Про це речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав в середу журналістам, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

Відповідаючи на питання про те, кого РФ вважає адресатом слів Ердогана, представник Кремля зазначив: "Безумовно, адресатом ми вважаємо себе. Так це і сприймаємо".

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"Ми, звичайно, шкодуємо, що такі заяви звучать зараз, коли готується робочий візит пана президента в Російську Федерацію. Все-таки ми вважали за краще б зосередитися на тематиці подальшого розвитку наших двосторонніх відносин і взаємодії у вирішенні дуже гарячих регіональних викликів, які стоять між нашими країнами", - зазначив Пєсков.

Ердоган, виступаючи у вівторок на загальнополітичних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив, що Туреччина вважає важливим зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого Анкара не визнає.

Пєсков повідомив, що позиція Туреччини щодо Криму добре відома Росії. "Ми з нею категорично не згодні і будемо продовжувати працювати з турецькою стороною", - сказав він.

Візит Ердогана в РФ для переговорів з президентом Росії Владіміром Путіним очікується 29 вересня.

Після виборів до Держдуми РФ 17-19 вересня МЗС Туреччини заявило, що результати виборів стосовно Криму "не мають юридичної сили для Туреччини", оскільки вона не визнає незаконну анексію Криму.