В Кремле пожаловались, что Эрдоган вспоминает об оккупации Крыма во время подготовки его визита в РФ

Кремль сожалеет, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН по Крыму прозвучало в то время, когда идет подготовка визита турецкого лидера в Россию.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков сказал в среду журналистам, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, кого РФ считает адресатом слов Эрдогана, представитель Кремля отметил: "Безусловно, адресатом мы считаем себя. Так это и воспринимаем".

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"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента в Российскую Федерацию. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на теме дальнейшего развития наших двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов, которые стоят между нашими странами", - отметил Песков.

Эрдоган, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Турция считает важным сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого Анкара не признает.

Песков сообщил, что позиция Турции по Крыму хорошо известна России. "Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной", - сказал он.

Визит Эрдогана в РФ для переговоров с президентом России Владимиром Путиным ожидается 29 сентября.

После выборов в Госдуму РФ 17-19 сентября МИД Турции заявил, что результаты выборов по Крыму "не имеют юридической силы для Турции", поскольку она не признает незаконную аннексию Крыма.