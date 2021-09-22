У Німеччині перестануть компенсовувати самоізоляцію невакцинованих працівників

Міністри охорони здоров’я федеральних земель Німеччини досягли згоди щодо того, щоб з 1 листопада невакцинованим працівникам не надавали фінансову підтримку, якщо їм доводиться йти на самоізоляцію.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Водночас вони все одно можуть розраховувати на оплачуваний лікарняний, якщо захворіють COVID-19.

В окремих федеральних землях, як Баден-Вюртемберг, такий підхід діє ще з середини вересня.

Федеральне міністерство охорони здоров’я спершу пропонувало застосовувати його по всій країні з 11 жовтня, але після дискусій змістили дату на 1 листопада.

При цьому, в законі щодо захисту від інфекції вже прописано, що право на компенсацію за перебування на карантині не застосовується, якщо цього карантину можна було уникнути завдяки вакцинації і якщо людина не має медичних протипоказань.

Раніше у Німеччині дозволили роботодавцям у деяких сферах цікавитись вакцинаційним статусом своїх співробітників.

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