В Германии перестанут компенсировать вынужденную самоизоляцию невакцинированных работников
Министры здравоохранения федеральных земель Германии достигли согласия относительно того, что с 1 ноября невакцинированным работникам не будут оказывать финансовую поддержку, если им приходится идти на самоизоляцию.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
В то же время они все равно могут рассчитывать на оплачиваемый больничный, если заболеют COVID-19.
В отдельных федеральных землях, таких как Баден-Вюртемберг, такой подход действует еще с середины сентября.
Федеральное министерство здравоохранения сначала предлагало применять его по всей стране с 11 октября, но после дискуссий сместили дату на 1 ноября.
При этом в законе по защите от инфекции уже прописано, что право на компенсацию за пребывание на карантине не применяется, если этого карантина можно было избежать благодаря вакцинации и если человек не имеет медицинских противопоказаний.
Ранее в Германии позволили работодателям в некоторых сферах интересоваться вакцинационным статусом своих сотрудников.
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