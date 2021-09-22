В Германии перестанут компенсировать вынужденную самоизоляцию невакцинированных работников

Министры здравоохранения федеральных земель Германии достигли согласия относительно того, что с 1 ноября невакцинированным работникам не будут оказывать финансовую поддержку, если им приходится идти на самоизоляцию.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В то же время они все равно могут рассчитывать на оплачиваемый больничный, если заболеют COVID-19.

В отдельных федеральных землях, таких как Баден-Вюртемберг, такой подход действует еще с середины сентября.

Федеральное министерство здравоохранения сначала предлагало применять его по всей стране с 11 октября, но после дискуссий сместили дату на 1 ноября.

При этом в законе по защите от инфекции уже прописано, что право на компенсацию за пребывание на карантине не применяется, если этого карантина можно было избежать благодаря вакцинации и если человек не имеет медицинских противопоказаний.

Ранее в Германии позволили работодателям в некоторых сферах интересоваться вакцинационным статусом своих сотрудников.

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