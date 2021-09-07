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Бундестаг вніс дві ключові зміни в законодавство щодо пандемії

Вівторок, 7 вересня 2021, 17:26

Парламент Німеччини 7 вересня підтримав дві ключові зміни до законодавства щодо боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Перша зміна передбачає, що орієнтиром для майбутніх карантинних обмежень буде не кількість заражень відносно кількості населення, а кількість госпіталізованих пацієнтів - з огляду на те, що більша частина населення країни вже має щеплення від коронавірусу. 

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Друга поправка дозволяє роботодавцям запитувати у своїх працівників в центрах догляду за дітьми, школах та будинках для літніх людей про наявність щеплення. 

Зміни схвалили завдяки підтримці ХДС та СДПН, тоді як "Союз 90/ Зелені" та Вільна демократична партія заздалегідь заявили, що голосуватимуть проти. Останні, зокрема, виступають проти тиску на невакцинованих людей і наполягають, що регулярне тестування для них має залишитись безкоштовним.

Нагадаємо, деякі країни, як Франція і Греція, вимагають від працівників медичної сфери вакцинуватись від коронавірусу, і ще низка професій зможуть виходити на роботу тільки за наявності ковід-сертифікату, що може посвідчувати також перенесену хворобу або свіжий негативний тест.

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Німеччина Коронавірус
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