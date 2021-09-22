Чи закриє ЄС знову кордони для українців

Чи довго ЄС зберігатиме для українців вільну дію безвізового режиму, яка відновилася лише влітку? Чи не чекає на нас нова "ковідна завіса" на кордоні з ЄС, яка донедавна робила неможливими туристичні поїздки до Євросоюзу?

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко спробував спрогнозувати відповідь на це запитання завдяки досвіду інших країн в статті Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.

9 вересня Європейський Союз суттєво скоротив список країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. До переліку викреслених потрапили чотири держави Східної Європи – Вірменія, Азербайджан, а також безвізові Албанія та Сербія. Незадовго до того, 30 серпня, зі списку виключили також Косово, Чорногорію та Північну Македонію (всі три мають безвіз із ЄС).

Далі більше: за даними джерел, вже цього тижня зі списку виключать Боснію та нашу сусідку Молдову, де кількість нових заражень прогресує.

У "білому списку" ЄС залишиться лише одна держава з нашого регіону: Україна.

Але це ненадовго.

За формальними критеріями ми також вже зараз не відповідаємо "нормам", встановленим європейським законодавством. До потрапляння до одного кошика з Молдовою нас рятує хіба що низький рівень тестування, а також затримка статистики ЄС. Тож за два тижні, під час нового перегляду, з "білого списку" випадемо і ми.

Що ж зміниться для України?

Відповідь на це запитання можна отримати завдяки аналізу змін, які відбулися з іншими "вигнанцями", згаданими вище.

Загалом держави ЄС можна умовно поділити на три групи за ставленням до туристів з тих країн, які перевели до "червоної зони".

Основу першої групи складають держави, що прагнуть залучити туристів. Вони взагалі не змінили правила в’їзду, проігнорувавши рішення Ради ЄС про виключення з "білого списку".

Переважна більшість країн ЄС належать до другої категорії – з держав, які потрапили до "червоного списку", вони готові пускати до себе лише вакцинованих. І це, схоже, стає головним сценарієм подорожей до ЄС для українців.

Третя, найбільш небезпечна для подорожей, група країн Євросоюзу – ті країни, які нині дозволяють в’їзд вакцинованим українцям, але можуть відкликати своє рішення у будь-який момент.

Які ж країни входить до кожної з груп? Чи будуть відрізнятися обмеження у Шенгені під час нової хвилі епідемії від обмежень, що впроваджували в попередні хвилі? Детальніше про тенденції зміни правил в’їзду в Євросоюз для українців читайте в статті Сергія Сидоренка Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців.