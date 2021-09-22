Закроет ли ЕС снова границы для украинцев

Долго ли ЕС будет сохранять для украинцев свободное действие безвизового режима, которое возобновилось только летом? Не ожидает ли нас новый "ковидный занавес" на границе с ЕС, который до недавних пор делал невозможными туристические поездки в Евросоюз?

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко попытался спрогнозировать ответ на этот вопрос благодаря опыту других стран в статье Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

9 сентября Европейский Союз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных коронавирусных ограничений. В перечень вычеркнутых попали четыре государства Восточной Европы - Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия. Незадолго до того, 30 августа, из списка исключили также Косово, Черногорию и Северную Македонию (все три имеют безвиз с ЕС).

Дальше больше: по данным источников, уже на этой неделе из списка исключат Боснию и нашу соседку Молдову, где количество новых заражений прогрессирует.

В "белом списке" ЕС останется только одно государство из нашего региона: Украина.

Но это ненадолго.

По формальным критериям мы также уже сейчас не отвечаем "нормам", установленным европейским законодательством. До попадания в одну корзину с Молдовой нас спасает разве что низкий уровень тестирования, а также задержка статистики ЕС. Поэтому через две недели, во время нового пересмотра, из "белого списка" выпадем и мы.

Что же изменится для Украины?

Ответ на этот вопрос можно получить благодаря анализу изменений, которые произошли с другими "изгнанниками", упомянутыми выше.

В общем государства ЕС можно условно разделить на три группы по отношению к туристам из стран, которые перевели в "красную зону".

Основу первой группы составляют государства, стремящиеся привлечь туристов. Они вообще не изменили правила въезда, проигнорировав решение Совета ЕС об исключении из "белого списка".

Подавляющее большинство стран ЕС относятся ко второй категории - из государств, которые попали в "красный список", они готовы пускать к себе только вакцинированных. И это, похоже, становится главным сценарием поездок в ЕС для украинцев.

Третья, наиболее опасная для путешествий, группа стран Евросоюза - те страны, которые сейчас позволяют въезд вакцинированным украинцам, но могут отозвать свое решение в любой момент.

Какие же страны входят в каждую из групп? Будут ли отличаться ограничения в Шенгене во время новой волны эпидемии от ограничений, которые внедряли в предыдущие волны? Подробнее о тенденциях изменения правил въезда в Евросоюз для украинцев читайте в статье Сергея Сидоренко Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.