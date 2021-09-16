Кулеба звинуватив ООН через неучасть у саміті Кримської платформи

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звинуватив ООН у захисті інтересів "окремих держав", які порушують міжнародне право, через неучасть представників організації у саміті Кримської платформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив на брифінгу у четвер.

"Ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена. Це відбулося з абсолютно політичних мотивів. Ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки", - сказав Кулеба.

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Він наголосив, що ООН неправильно розуміє свою місію у світі, і українська сторона буде над цим працювати.

"Коли ми бачимо участь таких організацій, як Рада Європи, як НАТО, як ГУАМ, в саміті Кримської платформи, а ООН свідомо цей захід ігнорує, то це говорить нам і про стан справ у самій організації, і про розуміння нею своєї ролі та місії у світі.

Це неправильне розуміння, яке ми будемо змінювати, тому що потрібно захищати принципи, а не інтереси окремих держав, які порушують міжнародне право", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, у Росії заявили, що розглядають участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "русофобською акцією".

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