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Генерали армій США та Росії провели 6-годинні переговори в Гельсінкі

Четвер, 23 вересня 2021, 08:23

Високопоставлені офіцери збройних сил США і Росії провели шестигодинні переговори в Гельсінкі, які стали першою особистою зустріччю між ними з 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Делегації двох країн на зустрічі очолювали голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі і начальник Генштабу РФ Росії Валерій Герасимов.

Як правило, подробиці таких зустрічей не розкриваються і заяви обох сторін були мінімальними.

США видали детальну інформацію про тривалість зустрічі, але не порядок денний. У заяві говориться, що переговори були націлені на "зниження ризику та оперативне вирішення конфліктів".

У Россі також заявили, що переговори були націлені на обговорення зниження ризиків.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у виступі на Генасамблеї ООН заявив, що Сполучені Штати не прагнуть до нової "холодної війни" або поділу світу на жорсткі блоки.

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