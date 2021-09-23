Генералы армий США и России провели 6-часовые переговоры в Хельсинки

Высокопоставленные офицеры вооруженных сил США и России провели шестичасовые переговоры в Хельсинки, которые стали первой личной встречей между ними с 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Делегации двух стран на встрече возглавляли глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли и начальник Генштаба РФ России Валерий Герасимов.

Как правило, подробности таких встреч не раскрываются и заявления обеих сторон были минимальными.

США выдали подробную информацию о продолжительности встречи, но не повестку дня. В заявлении говорится, что переговоры были нацелены на "снижение риска и оперативное разрешение конфликтов".

В Росси также заявили, что переговоры были нацелены на обсуждение снижения рисков.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне или разделению мира на жесткие блоки.

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