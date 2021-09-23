Молдова під час нового карантину не закриватиме театри й концертні зали в "червоних зонах"

Молдова за новими карантинними правилами вирішила не забороняти роботу кінотеатрів, театрів та концертних залів у районах, які за ситуацією з коронавірусом віднесли до "червоної зони". Зараз це - більша частина країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Таким культурним закладам у підсумку дозволили працювати з 50% заповненості залів, хоча спочатку уряд розпорядився закрити їх. Не уточнюється, чи буде при цьому вимагатися ковід-сертифікат, як йшлося у попередніх розпорядженнях.

Водночас проводити концерти та фестивалі просто неба забороняється, заборонена також робота нічних клубів, розважальних парків, групові заняття у спортзалах.

Школи в "червоних зонах" не закриватимуть, але вищі навчальні заклади повинні перейти на дистанційну роботу.

Ресторани можуть продовжити працювати - за умови 50% заповненості та вимоги ковід-сертифікату, що посвідчує щеплення, перенесену хворобу в останні 6 місяців, негативний тест або наявність антитіл.

Спортивні заходи не забороняють, в тому числі у приміщеннях, за умови до 50% заповненості місць.

Нагадаємо, напередодні неофіційно стало відомо, що цього тижня ЄС може виключити Молдову зі списку країн, звідки рекомендується не обмежувати в'їзд у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Епідемічна ситуація в країні поступово погіршувалася з середини серпня. В середині вересня показники вперше з квітня перевищили 1000 нових хворих за добу. З 10 вересня Молдова повернула надзвичайний стан в охороні здоров'я.