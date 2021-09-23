В Молдове во время нового карантина не будут закрывать театры и концертные залы в "красных зонах"

В Молдове по новым карантинным правилам решили не запрещать работу кинотеатров, театров и концертных залов в районах, которые из-за ситуации с коронавирусом отнесли к "красной зоне". Сейчас это - большая часть страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Таким культурным учреждениям в итоге позволили работать с 50% заполненности залов, хотя сначала правительство распорядилось закрыть их. Не уточняется, будет ли при этом требоваться ковид-сертификат, как говорилось в предыдущих распоряжениях.

В то же время проводить концерты и фестивали под открытым небом запрещается, запрещена также работа ночных клубов, развлекательных парков, групповые занятия в спортзалах.

Школы в "красных зонах" закрывать не будут, но высшие учебные заведения должны перейти на дистанционную работу.

Рестораны могут продолжить работать - при условии 50% заполненности и требования ковид-сертификата, удостоверяющего прививки, перенесенную болезнь в последние 6 месяцев, отрицательный тест или наличие антител.

Спортивные мероприятия не запрещают, в том числе в помещениях, при условии до 50% заполненности мест.

Напомним, накануне неофициально стало известно, что на этой неделе ЕС может исключить Молдову из списка стран, откуда рекомендуется не ограничивать въезд в связи с эпидемией коронавируса.

Эпидемическая ситуация в стране постепенно ухудшалась с середины августа. В середине сентября показатели впервые с апреля превысили 1000 новых больных в сутки. С 10 сентября Молдова вернула чрезвычайное положение в здравоохранении.