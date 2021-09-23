Дмитро Іллюк привів моторну оливу Yuko на першу сходинку автозмагань RTR Drift Attack 2021

18 вересня на автодромі "Чайка" (м. Київ), відбувся фінальний етап RTR Drift Attack 2021. Переможцем вкотре став досвідчений гонщик Дмитро Іллюк (м. Одеса).

Дмитро Іллюк, переможець фінального етапу чемпіонату України з дріфту 2021 Фото: Володимир Білий: vladimir-beliy.com/ @driftattack_cars

Дмитро Іллюк, переможець фінального етапу чемпіонату України з дріфту 2021 та переможець FIA motorsport games, 2019:

- Для вітчизняних спортсменів важливі не тільки самі змагання, нагороди і овації глядачів, а і участь все більшої кількості українських виробників в якості спонсорів та учасників команд.



Адже автоспорт - це змагання не тільки пілотів, а і технологій. Сьогодні світ настільки глобалізований, що нерідко під капотом однієї автівки "зустрічаються" запчастини та технології з усіх кінців світу.



Приємно, що і українські заводи все частіше складають гідну конкуренцію іноземним лідерам. Ви не уявляєте, наскільки приємно нести імена жовто-блакитних брендів на борту наших авто. Я пишаюся співпрацею з Yuko і вдячний їм за якісний продукт, який так приємно впевнено рекомендувати автогонщикам!

Дмитро Іллюк та Ольга Гречко, керівник PR-служби ТОВ "СП Юкойл", бренд YUKO Фото: Володимир Білий: vladimir-beliy.com/ @driftattack_cars

Ольга Гречко, керівник PR-служби ТОВ "СП Юкойл", бренд YUKO:

- Майже рік тому Дмитро Іллюк звернувся до нас з пропозицією спробувати розробити українську моторну оливу на заміну мастильним матеріалам американського та європейського походження, що він раніше використовував.



Експерти ТОВ "СП Юкойл" провели величезну роботу по оцінці навантаження на двигун дріфтового авто, дослідили надані Дмитром зразки олив та створили продукт, який відповідає високим вимогам спортсмена. Адже дріфт – одна з найскладніших дисциплін у автоспорті.

YUKO Racing Synt 10W-60 Фото: Володимир Білий: vladimir-beliy.com/ @driftattack_cars

YUKO Racing Synt 10W-60 – саме так називається наш новий продукт, який працює у двигуні Дмитра Іллюка на всіх стартах протягом останнього року. Дмитро випробував нашу оливу під час українських та євопейських змагань у 2021 році.

Ми дуже вдячні спортсмену за довіру і унікальну можливість стати членом його команди! Ця перемога довела, що в України є всі шанси стати світовим лідером з виробництва мастильних матеріалів! В нас для цього є все - і висококласні експерти, і надсучасні виробництва, і власні унікальні технології! Yuko рулить!