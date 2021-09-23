Дмитрий Ильюк привел моторное масло Yuko на первую строчку автосоревнований RTR Drift Attack 2021

18 сентября на автодроме "Чайка" (г. Киев), состоялся финальный этап RTR Drift Attack 2021. Победителем в который раз стал опытный гонщик Дмитрий Ильюк (г. Одесса).

Дмитрий Ильюк, победитель финального этапа чемпионата Украины по дрифту 2021 Фото: Володимир Білий: vladimir-beliy.com/ @driftattack_cars

Дмитрий Ильюк, победитель финального этапа чемпионата Украины по дрифту 2021 и победитель FIA motorsport games, 2019:

- Для отечественных спортсменов важны не только сами соревнования, награды и овации зрителей, а и участие все большего количества украинских производителей в качестве спонсоров в составе команд. Ведь автоспорт - это соревнования не только пилотов, а и технологий.



Сегодня мир настолько глобализирован, что нередко под капотом одного автомобиля "встречаются" запчасти и технологии со всех концов мира. Приятно, что и украинские заводы все чаще составляют достойную конкуренцию иностранным лидерам.



Вы не представляете, насколько приятно нести имена желто-голубых брендов на борту наших авто. Я горжусь сотрудничеством с Yuko и благодарен им за качественный продукт, который так приятно уверенно рекомендовать автогонщикам всего мира!

Дмитро Іллюк та Ольга Гречко, руководитель PR-служы ОО "СП Юкойл", бренд YUKO Фото: Володимир Білий: vladimir-beliy.com/ @driftattack_cars

Ольга Гречко, руководитель PR-службы ООО "СП Юкойл", бренд YUKO:

- Уже почти год прошел с того момента, как Дмитрий Ильюк обратился к нам с предложением попробовать разработать украинское моторное масло для гоночных авто на замену смазочным материалам американского и европейского происхождения, которые он ранее использовал.



Эксперты ООО "СП Юкойл" провели огромную работу по оценке нагрузки на двигатель дрифтового автомобиля, исследовали предоставленные Дмитрием образцы масел и создали продукт, который отвечает высоким требованиям спортсмена. Ведь дрифт - одна из самых сложных дисциплин в автоспорте.



YUKO Racing Synt 10W-60 Фото: Володимир Білий: vladimir-beliy.com/ @driftattack_cars

YUKO Racing Synt 10W-60 - именно так называется наш новый продукт, который работал в двигателе Дмитрия Иллюка во время украинских и евопейських соревнований в 2021 году. Мы очень благодарны спортсмену за доверие и уникальную возможность стать членом его команды!



Эта победа доказала, что у Украины есть все шансы стать мировым лидером по производству смазочных материалов! Ведь у нас для этого есть все - и высококлассные специалисты, и передовые производства, и собственные уникальные технологии! Yuko рулит!