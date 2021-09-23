Колишнього генпрокурора Албанії засудили до в’язниці за корупцію

В Албанії Спеціальний апеляційний суд проти корупції та організованої злочинності у середу залишив у силі вирок, за яким колишній генпрокурор Адріатік Лала має провести два роки у в’язниці за те, що не заявив про своє справжнє багатство в деклараціях про майно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Лала був визнаний винним у наданні неправдивої декларації про деякі з його статків, оцінені приблизно в один мільйон євро.

Він - найвищий чиновник, якого за кілька десятиліть визнали винним в Албанії.

Лала не був присутній у суді для винесення вироку. Його адвокат Сокол Хазізай заявив журналістам, що його клієнта "госпіталізували", але відмовився сказати, куди.

Місцеві ЗМІ з посиланням на неназване джерело в поліції сказали, що Лала покинув Албанію.

Влада поки що не видала ордера на його арешт. Арбен Края, голова спеціальної прокуратури, сказав, що наказ буде видано після того, як вирок суду буде винесений у письмовій формі.

Тим часом адвокат Лали пообіцяв оскаржити вирок, який він вважає несправедливим.

Лала був обраний генеральним прокурором у 2012 році та залишив посаду у 2017 році після закінчення свого п'ятирічного мандату.

В останні дні перебування на посаді тодішній посол США в Тирані Дональд Лу звинуватив його в тому, що він ворог реформи правосуддя в Албанії, яка запровадила процедури перевірки суддів та прокурорів з метою викорінення корупції та розкриття незаконного прихованого майна.

Сполучені Штати у 2018 році заборонили Лалі в’їзд до країни через його підозру у причетності до корупції.