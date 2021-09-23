Бывшего генпрокурора Албании приговорили к тюремному заключению за коррупцию

В Албании Специальный апелляционный суд против коррупции и организованной преступности в среду оставил в силе приговор, по которому бывший генпрокурор Адриатик Лала должен провести два года в тюрьме за то, что не заявил о своем настоящем состоянии в декларациях об имуществе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Лала был признан виновным в предоставлении ложной декларации о некотором из его имущества, оцененном примерно в один миллион евро.

Он - самый высокий чиновник, которого за несколько десятилетий признали виновным в Албании.

Лала не присутствовал в суде для вынесения приговора. Его адвокат Сокол Хазизай заявил журналистам, что его клиента "госпитализировали", но отказался сказать, куда.

Местные СМИ со ссылкой на неназванный источник в полиции сказали, что Лала покинул Албанию.

Власти пока не выдали ордер на его арест. Арбен Края, председатель специальной прокуратуры, сказал, что приказ будет издан после того, как приговор суда будет вынесен в письменной форме.

Между тем адвокат Лалы пообещал обжаловать приговор, который он считает несправедливым.

Лала был избран Генеральным прокурором в 2012 году и покинул пост в 2017 году после окончания своего пятилетнего мандата.

В последние дни пребывания в должности тогдашний посол США в Тиране Дональд Лу обвинил его в том, что он враг реформы правосудия в Албании, которая ввела процедуры проверки судей и прокуроров с целью искоренения коррупции и раскрытия незаконного скрытого имущества.

Соединенные Штаты в 2018 году запретили Лале въезд в страну из-за подозрений в причастности к коррупции.