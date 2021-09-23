У Литві пропонують створити дитячі кімнати при держустановах

Сейм Литви початково підтримав ініціативу про створення при державних і муніципальних установах дитячих кімнат, що дозволило б держслужбовцям-батькам легше поєднувати роботу і догляд за дитиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За ініціативу проголосували 110 депутатів із 141. Далі проєкт обговорять у комітетах.

З ідеєю виступила спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, лідерка Ліберального руху.

"У таких кімнатах батьки могли б залишати своїх дітей на короткий час під наглядом одного з батьків чи прийомних батьків, які працюють у цій установі, або когось із колег… Це особливо актуально, коли уроки у дитини закінчуються значно раніше, ніж робоча зміна батьків", - пояснила вона.

Кімнати пропонують створити при всіх установах, де є щонайменш 100 посад - оскільки в таких найімовірніше буде і достатня потреба, і місце та фінансові можливості для створення кімнати.