В Литве предлагают создать детские комнаты при госучреждениях

Сейм Литвы изначально поддержал инициативу о создании при государственных и муниципальных учреждениях детских комнат, что позволило бы госслужащим-родителям легче совмещать работу и уход за ребенком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За инициативу проголосовали 110 депутатов из 141. Далее проект обсудят в комитетах.

С идеей выступила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, лидер Либерального движения.

"В таких комнатах родители могли бы оставлять своих детей на короткое время под наблюдением одного из родителей или приемных родителей, которые работают в этом учреждении, или кого-то из коллег... Это особенно актуально, когда уроки у ребенка заканчиваются намного раньше, чем рабочая смена родителей", - пояснила она.

Комнаты предлагают создать при всех учреждениях, где есть как минимум 100 должностей - поскольку в них, скорее всего, будет и достаточная потребность, и место и финансовые возможности для создания комнаты.