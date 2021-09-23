В Італії зібрали понад 1 млн підписів за референдум про декриміналізацію евтаназії

В Італії зібрали понад 1 мільйон підписів за проведення референдуму щодо декриміналізації евтаназії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Петиція закликає до голосування про скасування статті в законі 1930 року, яка карає за вбивство особи, яка дала згоду, тюремним ув'язненням терміном до 15 років.

Для звернення до Касаційного суду, що є другим кроком у процедурі, необхідно зібрати 500 000 підписів. Цей показник перевищили вже вдвічі. Понад 640 підписів зібрали вручну у палатках на вулицях міст по всій території країни, ще понад 370 тисяч - онлайн з електронним підписом. Понад півмільйона загалом вже повністю оформлені для подання.

Звернення мають подавати 8 жовтня.

Активісти ініціативи з асоціації Luca Coscioni назвали це великим досягненням у 15-ту річницю з того часу, коли важкохворий поет, митець і активіст П'єрджорджо Велбі підняв в Італії дискусію про право добровільно піти з життя.

Перша внесена в парламент пропозиція закону про визнання евтаназії провалилася 37 років тому. Ватикан послідовно засуджував цю ідею, називаючи її "по суті злом".

Як повідомлялося раніше, також в Італії за один тиждень зібрали необхідні 500 000 підписів за референдум про легалізацію вирощування і вживання канабісу.