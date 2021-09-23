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В Италии собрали более 1 млн подписей за референдум о декриминализации эвтаназии

Четверг, 23 сентября 2021, 15:24

В Италии собрали более 1 млн подписей за проведение референдума о декриминализации эвтаназии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Петиция призывает к голосованию об отмене статьи в законе 1930 года, которая наказывает за убийство лица, давшего согласие, тюремным заключением сроком до 15 лет.

Для обращения в Кассационный суд, что является вторым шагом в процедуре, необходимо собрать 500 000 подписей. Этот показатель превысили уже вдвое. Более 640 тысяч подписей собрали вручную в палатках на улицах городов по всей территории страны, еще более 370 000 - онлайн с электронной подписью. Более полумиллиона в целом уже полностью оформлены для подачи.

Обращение должны подавать 8 октября.

Активисты инициативы по ассоциации Luca Coscioni назвали это большим достижением в 15-ю годовщину с того времени, когда тяжелобольной поэт, художник и активист Пьерджорджо Велби поднял в Италии дискуссию о праве добровольно уйти из жизни.

Первое внесенное в парламент предложение закона о признании эвтаназии провалилось 37 лет назад. Ватикан последовательно осуждал эту идею, называя ее "по сути злом".

Как сообщалось ранее, также в Италии за одну неделю собрали необходимые 500 000 подписей за референдум о легализации выращивания и употребления каннабиса.

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Италия
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