Естонія звинуватила військовий літак РФ у порушенні повітряного простору

За даними естонської влади, літак військово-повітряних сил Російської Федерації А-50 порушив в середу повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Інцидент стався 22 вересня близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі Естонії менше однієї хвилини, повідомила в четвер пресслужба Сил оборони.

У літака був план польоту, але він летів з вимкненим передавачем, і в момент порушення державного кордону Естонії не знаходився в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою.

У зв'язку з інцидентом посол Росії був викликаний в четвер у МЗС Естонії, де йому була передана нота.

"З точки зору Естонії мова йде про вкрай сумний і серйозний інцидент, ряд повторюваних інцидентів такого роду є неприйнятним", - повідомила пресслужба МЗС Естонії.

Цього року це шосте порушення повітряного кордону Естонії. У п'яти з шести випадків порушення були вчинені літаками Російської Федерації. У ще одному випадку в ролі порушника виступило швейцарське повітряне судно.