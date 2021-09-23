Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Естонія звинуватила військовий літак РФ у порушенні повітряного простору

Четвер, 23 вересня 2021, 15:39

За даними естонської влади, літак військово-повітряних сил Російської Федерації А-50 порушив в середу повітряний простір Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Інцидент стався 22 вересня близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі Естонії менше однієї хвилини, повідомила в четвер пресслужба Сил оборони.

У літака був план польоту, але він летів з вимкненим передавачем, і в момент порушення державного кордону Естонії не знаходився в радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою.

У зв'язку з інцидентом посол Росії був викликаний в четвер у МЗС Естонії, де йому була передана нота.

"З точки зору Естонії мова йде про вкрай сумний і серйозний інцидент, ряд повторюваних інцидентів такого роду є неприйнятним", - повідомила пресслужба МЗС Естонії.

Цього року це шосте порушення повітряного кордону Естонії. У п'яти з шести випадків порушення були вчинені літаками Російської Федерації. У ще одному випадку в ролі порушника виступило швейцарське повітряне судно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Росія
powered by lun.ua

Статті

В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити

Найгучніші випадки порушення "кримських" санкцій компаніями з ЄС пов’язані саме з інфраструктурними проєктами. Як їм це вдалося?
23 вересня 2021 — Аля Шандра

Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Чи довго ЄС зберігатиме для українців вільну дію безвізового режиму? Є шанс сподіватися на його збереження принаймні для вакцинованих.
22 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Піррова перемога Трюдо: чому виграні вибори не вирішать проблем прем'єра Канади

Перемога Ліберальної партії на дострокових виборах у Канаді стала особистою поразкою її лідера та прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.
22 вересня 2021 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди