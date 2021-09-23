Эстония обвинила военный самолет РФ в нарушении воздушного пространства

По данным эстонских властей, самолет военно-воздушных сил Российской Федерации А-50 нарушил в среду воздушное пространство Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Инцидент произошел 22 сентября около полудня в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты, сообщила в четверг пресс-служба Сил обороны.

У самолета был план полета, но он летел с выключенным передатчиком, и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом посол России был вызван в четверг в МИД Эстонии, где ему была передана нота.

"С точки зрения Эстонии речь идет о крайне печальном и серьезном инциденте, ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым", - сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

В текущем году это шестое нарушение воздушной границы Эстонии. В пяти из шести случаев нарушения были совершены самолетами Российской Федерации. В еще одном случае в роли нарушителя выступило швейцарское воздушное судно.