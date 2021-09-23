Центральноєвропейські лідери проти міграції для вирішення демографічних проблем

Лідери країн Центральної Європи підписали у четвер спільну декларацію, в якій йдеться, що міграція не повинна бути відповіддю на зниження народжуваності в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сильна антиімміграційна позиція, яку зайняли уряди в центральноєвропейських країнах, таких як Угорщина, різко контрастує з політикою в решті країн блоку. Країни Центральної Європи також заперечують проти критики ЄС щодо їхньої політики щодо соціальних питань, таких як права геїв.

"Збільшення кількості європейських дітей має важливе значення для збереження християнської культури та інших релігійних традицій Європи для майбутніх поколінь", - йдеться в заяві, підписаній Угорщиною, Польщею, Чехією, Словенією та Сербією, яка не є членом ЄС.

"Міграцію не слід розглядати як головний інструмент вирішення демографічних проблем" – сказано у заяві.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проводить соціальну політику з метою захисту традиційних християнських цінностей від західного лібералізму. Він також активізував свою антиіміграційну кампанію останніми тижнями після того, як таліби захопили владу в Афганістані.

Орбан, який розглядає імміграцію мусульман до Європи як загрозу культурній ідентичності континенту, відвідав у середу сталеву огорожу на кордоні ЄС із Сербією разом зі своїм чеським колегою Андреєм Бабішем.

Через два тижні Бабіша також чекають вибори, і він, як і Орбан, веде агітаційну кампанію на жорсткій антимігрантській платформі.

Рівень народжуваності в Європейському Союзі знижується з 2000 року, свідчать дані Євростату: 1,53 новонароджених на жінку в 2019 році, що значно нижче позначки 2,1, яка вважається достатньою для запобігання скороченню чисельності населення.

"Єдиним стійким рішенням проти вимирання Європи є збільшення народжуваності", - сказав Бабіш на Будапештському демографічному саміті, де лідери Центральної Європи виступили зі спільною заявою.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував свою поїздку на демографічний саміт у Будапешті через конфлікт з Чехією з приводу шахти в Туруві.