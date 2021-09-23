Лидеры Центральной Европы - против миграции для решения демографических проблем

Лидеры стран Центральной Европы подписали в четверг совместную декларацию, в которой говорится, что миграция не должна быть ответом на снижение рождаемости в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сильная антииммиграционная позиция, которую заняли правительства в центральноевропейских странах, таких как Венгрия, резко контрастирует с политикой в ​​остальных странах блока. Страны Центральной Европы также возражают против критики со стороны ЕС их политики в отношении социальных вопросов, таких как права геев.

"Увеличение количества европейских детей имеет важное значение для сохранения христианской культуры и других религиозных традиций Европы для будущих поколений", - говорится в заявлении, подписанном Венгрией, Польшей, Чехией, Словенией и Сербией, которая не является членом ЕС.

"Миграцию не следует рассматривать как главный инструмент решения демографических проблем", - говорится в заявлении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит социальную политику с целью защиты традиционных христианских ценностей от западного либерализма. Он также активизировал свою антииммиграционную кампанию в последние недели после того, как талибы захватили власть в Афганистане.

Орбан, рассматривающий иммиграцию мусульман в Европу как угрозу культурной идентичности континента, осмотрел в среду ограждение на границе ЕС с Сербией вместе со своим чешским коллегой Андреем Бабишем.

Через две недели Бабиша также ждут выборы, и он, как и Орбан, ведет агитационную кампанию на жесткой антимигрантской платформе.

Уровень рождаемости в Европейском Союзе снижается с 2000 года, свидетельствуют данные Евростата: 1,53 новорожденных на одну женщину в 2019 году, что значительно ниже отметки 2,1, которая считается достаточной для предотвращения сокращения численности населения.

"Единственным устойчивым решением против вымирания Европы является увеличение рождаемости", - сказал Бабиш на Будапештском демографическом саммите, где лидеры Центральной Европы выступили с совместным заявлением.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свою поездку на демографический саммит в Будапеште из-за конфликта с Чехией по поводу шахты в Туруве.